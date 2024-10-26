Рус

"Володимире, ти не нападеш". Трамп насмішив поясненням, як би запобіг вторгненню РФ (відео)

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
523
Дональд Трамп Новина оновлена 26 жовтня 2024, 13:43
Дональд Трамп. Фото Відкриті джерела

Політик робить багато гучних заяв

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він не допустив би вторгнення Росії на територію України лише однією своєю фразою. На думку політика, йому достатньо було сказати: "Володмире, ти не нападеш".

Про це Трамп заявив під час подкасту з відомим американським стендапером Джо Роганом. Ця заява кандидата в президенти США наробила багато галасу в мережі та розсмішила українців.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Путін ніколи не наважився б вторгнутися до України, якби він у той час залишався на посаді президента Америки.

"РФ ніколи б не напала, якби я був президентом", — сказав Трамп.

На питання стенапера про те, як він міг би зупинити Москву, політик з упевненістю відповів: "Я просто сказав би: Володимире, ти цього не зробиш. Ти не нападеш".

Після цієї заяви Дональда Трампа висміяли у соцмережі та назвали його "клоуном".

Українці не оцінили "залізний аргумент" колишнього президента США та нарікли його слова просто "маячнею":

Нагадаємо, український боксер Олександр Усік звернувся до кандидата в президенти США від Республіканської партії та колишнього президента Дональда Трампа з проханням допомогти з обміном захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі, оборона якого тривала довгі дні.

Прохання спортсмен опублікував на сторінці у соцмережі "Х". Усік звернувся до Трамп через ведучого популярного подкасту "The Joe Rogan Experience" Джо Рогана.

Про те, що Трамп братиме участь у популярному на території США подкасті, повідомив ABC News. Сам подкаст налічує приблизно 15,7 млн. підписників, а його аудиторія в основному — це молоді люди.

Після звернення Усика до Рогана з приводу Трампа допис боксера в соціальній мережі Х став недоступним для пошуку. Про це повідомив Telegram Асоціації сімей захисників "Азовсталі".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Джо Байден висловився у бік Трамп і заявив, що його потрібно відправити за ґрати.

Теги:
#Соцмережі #Війна #Заява #Трамп #Дональд Трамп #Путін