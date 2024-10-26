"Володимире, ти не нападеш". Трамп насмішив поясненням, як би запобіг вторгненню РФ (відео)
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Політик робить багато гучних заяв
Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він не допустив би вторгнення Росії на територію України лише однією своєю фразою. На думку політика, йому достатньо було сказати: "Володмире, ти не нападеш".
Про це Трамп заявив під час подкасту з відомим американським стендапером Джо Роганом. Ця заява кандидата в президенти США наробила багато галасу в мережі та розсмішила українців.
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Путін ніколи не наважився б вторгнутися до України, якби він у той час залишався на посаді президента Америки.
"РФ ніколи б не напала, якби я був президентом", — сказав Трамп.
На питання стенапера про те, як він міг би зупинити Москву, політик з упевненістю відповів: "Я просто сказав би: Володимире, ти цього не зробиш. Ти не нападеш".
Після цієї заяви Дональда Трампа висміяли у соцмережі та назвали його "клоуном".
Українці не оцінили "залізний аргумент" колишнього президента США та нарікли його слова просто "маячнею":
Нагадаємо, український боксер Олександр Усік звернувся до кандидата в президенти США від Республіканської партії та колишнього президента Дональда Трампа з проханням допомогти з обміном захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі, оборона якого тривала довгі дні.
Прохання спортсмен опублікував на сторінці у соцмережі "Х". Усік звернувся до Трамп через ведучого популярного подкасту "The Joe Rogan Experience" Джо Рогана.
Про те, що Трамп братиме участь у популярному на території США подкасті, повідомив ABC News. Сам подкаст налічує приблизно 15,7 млн. підписників, а його аудиторія в основному — це молоді люди.
Після звернення Усика до Рогана з приводу Трампа допис боксера в соціальній мережі Х став недоступним для пошуку. Про це повідомив Telegram Асоціації сімей захисників "Азовсталі".
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Джо Байден висловився у бік Трамп і заявив, що його потрібно відправити за ґрати.