На США чекають важкі дні. Як Штати готуються до можливих заворушень через вибори

Дрони, снайпери та військові напоготові — такі зараз реалії Америки

У вівторок, 5 листопада, у США пройдуть вибори президента, понад 20 штатів, зокрема й Вашингтон, залучають військових для захисту виборчих комісій та урядових будівель. Це робиться з огляду на можливі протести та силові заворушення прихильників кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа після голосування.

Про це повідомило AP та поінформувало Reuters. Зазначається, що понад два десятки штатів звернулися з проханням направити військовослужбовців Нацгвардії за необхідності. Йдеться про наступні тижні після виборів та період напередодні інавгурації майбутнього президента.

Хоча округ Колумбія ще не зробив офіційного запиту на гвардійські війська, урядовці обговорюють цю можливість. Вони готуються, що Капітолій можуть знову сколихнути заворушення, пов'язані з затвердженням результатів виборів. Це зробить Конгрес 6 січня, а інавгурація відбудеться через два тижні після цього.

Виступаючи перед журналістами у понеділок, 4 листопада, начальник відділу майбутніх операцій Бюро Національної гвардії Жан-Поль Лорансо, заявив що наразі не ясно, скільки гвардійців буде потрібно. Він зазначив, що це залежатиме від запиту округу Колумбія, але Бюро Нацгвардії та штати очікують на запит про допомогу.

Штат Невада

До можливих заворушень готуються й у низці "хитких штатів", результати яких визначать переможця. Зокрема у Лас-Вегасі встановили огорожу довкола будівлі, де будуть рахувати голоси виборців по штату Невада. Губернатор штату Джо Ломбардо заявив про запрос "обмеженого контингенту" у 60 військових Нацгвардії, щоб забезпечити своєчасне реагування на будь-які виклики. Саме у Неваді після виборів в 2020 році спалахнули протести прихильників Дональда Трампа.

Штат Аризона

Біля центру підрахунку голосів округу Марікопа у центрі Фенікса встановлено металеву огорожу. У 2020 році там було неспокійно через заяви про фальсифікацію виборів та погроз на адресу членів виборчих комісій.

Шериф Расс Скіннер запевнив, що його департамент перебуватиме у стані "підвищеної готовності" до погроз і насильства. Він додав, що "буде багато ресурсів, багато персоналу, багато обладнання". Зокрема, за його словами, для моніторингу активності навколо виборчих дільниць використовуватимуть дрони, а якщо виникне ймовірність насильства, снайпери та інші підкріплення будуть готові до розгортання.

Мічиган

У 2020 році прихильники Трампа влаштували заворушення у конференц-залі в центрі Детройта, де проходили вибори. Тоді вони стукали у вікна, коли підрахунок відкріпних талонів затягнувся на другий день.

Напередодні нових виборів, по обидва боки бульвару, де розташовано будівлю, встановили жовті велосипедні стійки. Відвідувачі проходитимуть через металошукачі, центральну залу патрулюють близько 15 полісменів. За словами головного операційного директора Детройта з питань заочного голосування та спеціальних проєктів Деніела Бакстера, поліція також перебуває на даху і навколо будівлі.

Каліфорнія та Вашингтон

Як попередив професор соціології в Університеті Чепмена в Каліфорнії Пітер Сімі, найгірший сценарій буде, якщо Трамп програє і не визнає своєї поразки. Він вважає, що на відміну від нападу прихильників Трампа на Капітолій у 2021 році, зараз конфлікт може спалахувати зворушеннями у різних місцях", а це складніша задача для правоохоронних органів.

Як повідомляв "Телеграф", американська розвідка зафіксувала втручання Росії у виборчий процес у Сполучених Штатах. Зокрема російські агенти розповсюдили фейкове відео, на якому нібито емігранти з Гаїті заявляють, що вони напередодні виборів їздять виборчими дільницями в різних районах штату Джорджія і залишають голоси за Гарріс.