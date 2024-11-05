Росія готувала теракти на бортах пасажирських літаків до США та Канади: що вдалося з'ясувати

Бомби мали вигляд електромасажерів, у яких замість електронної начинки була легкозаймиста речовина

Російський режим планував здійснити серію терористичних актів на борту пасажирських та вантажних літаків, які здійснювали польоти з Європи до США та Канади. Тільки випадковість та недбалість росіян дозволила запобігти багатьом трагедіям.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на дані західних розвідок. Видання нагадало, що у липні в логістичних центрах служби доставки DHL у Лейпцигу та Бірмінгемі сталося два загадкові вибухи.

Розслідування виявило приголомшливі результати: запалювальні пристрої, які здетонували, були частиною таємної операції, яку проводила російська розвідка. Підривати планувалося не логістичні центри, а пасажирські та транспортні літаки, які перевозили б небезпечні посилки.

Слідство з'ясувало, що бомби мали вигляд електромасажерів, у яких замість електронної начинки була легкозаймиста речовина. Правоохоронці та спецслужби припускають, що росіяни таким чином могли випробовувати вибухові пристрої для терактів, а також перевірити можливість доправлення таких пристроїв до Північної Америки.

Групу, яка забезпечувала виконання терактів, викрили у Польщі. Чотирьох терористів затримали, ще двоє перебувають в розшуку. Німеччина та Велика Британія проводять власні розслідування, тоді як польський уряд теж почав своє.

Як повідомлялося раніше, на Заході останнім часом зростає кількість диверсій на оборонних заводах та інших об’єктах. Наприклад, нещодавно у Берліні сталася пожежа на заводі компанії Diehl Metal Applications, де випускаються системи ППО IRIS/T. Експерти не виключають, що його причиною стало навмисне ушкодження обладнання.

30 серпня у німецькому Тройсдорфі прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин. Внаслідок вибуху двоє співробітників отримали серйозні поранення. Правоохоронні органи підозрюють диверсію.