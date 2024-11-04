Навіть Гарріс та Байден: скільки американців вже проголосували на виборах достроково

У двох штатах, Джорджії та Північній Кароліні, понад 80% зареєстрованих виборців проголосували достроково

Понад 75 мільйонів виборців у Сполучених Штатах використали своє право достроково проголосувати на президентських виборах. Це понад 48% від загальної кількості зареєстрованих виборців 2020 року. Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс теж проголосувала дистанційно, як і чинний президент США Джозеф Байден.

Про це пише видання Axios. Зазначається, що це рекордна цифра голосуючих достроково, що свідчить про зростання популярності дострокового та поштового голосування в США.

Також видання навело дані Університету Флориди, за якими достроково проголосувало 37,9% зареєстрованих прихильників Демократичної партії та 36,2% зареєстрованих прихильників Республіканської партії США. У двох штатах, Джорджії та Північній Кароліні, понад 80% зареєстрованих виборців проголосували достроково.

Видання Deutsche Welle пише, що віцепрезидент Гарріс теж проголосувала достроково. Вона обрала голосування поштою, зробивши це 3 листопада.

"Я щойно заповнила свій бюлетень для голосування… Мій бюлетень вже на шляху до Каліфорнії. Я довіряю системі в тому, що його доставлять туди", – сказала вона.

Байден проголосував дистанційно ще кілька днів тому. Він теж обрав варіант поштового голосування, заповнивши бюлетень у штаті Делавер, на дільниці Нью-Касле, біля Вілмінгтона – там знаходиться його приватна резиденція. Поки що невідомо, чи проголосував дистанційно експрезидент США Дональд Трамп, який балотується цього року від Республіканської партії.

Зазначимо, у вівторок, 5 листопада, у США пройдуть вибори президента, під час яких американці визначать, хто керуватиме країною наступні чотири роки. Запекла боротьба розгорнеться між кандидатом від Республіканської партії, експрезидентом Дональдом Трампом та кандидаткою від Демократичної партії, чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. "Телеграф" "підсвітив" п’ять головних фактів про головну політичну подію року.