Американська розвідка заявила про втручання Росії у вибори у США (відео)

Перші результати голосування будуть відомі у ніч на 6 листопада за київським часом

У вівторок, 5 листопада, у США відбудуться вибори президента. Американська розвідка зафіксувала втручання Росії у виборчий процес у Сполучених Штатах.

Розвідувальні групи уряду США помітили, що Росія проводила додаткові операції впливу. Їх було спрямовано на підрив громадської довіри до чесності виборів у США та розпалювання розбіжностей серед американців, повідомляє Reuters.

"IC (розвідувальне співтовариство) очікує, що ця діяльність посилиться в день виборів і в найближчі тижні, і що наративи про іноземний вплив будуть зосереджені на хитких штатах", – йдеться в спільній заяві ФБР, Офісу директора національної розвідки та Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури.

У цій заяві Росія названа "найактивнішою загрозою". Сама РФ заперечує звинувачення у втручанні у вибори в США.

"Російські суб’єкти впливу також виготовили та поширили відео, яке неправдиво відображало інтерв’ю з особою, яка стверджувала про фальсифікацію виборів в Арізоні, що передбачало створення фальшивих бюлетенів для голосування за кордоном і зміну списків виборців на користь віцепрезидента Камали Гарріс", – додається в заяві.

Минулого тижня мережею активно розлетілося відео, на якому нібито емігранти з Гаїті заявляють, що вони напередодні виборів їздять виборчими дільницями в різних районах штату Джорджія і залишають голоси за Гарріс.

Держсекретар Джорджії спростував цей запис. Він заявив, що все на відео було сфальсифіковано – у ньому брали участь російські актори-інфлюенсери, пише CNN.

Видання зв'язалося з користувачем соцмережі "X" під ніком AlphaFox78, який був одним із джерел вкидання цього фейку. Він розповів, що за розміщення відео заплатив австралієць Семен Бойков, який більш відомий у мережі за своїм ніком Aussie Cossack (Австралійський козак).

Семен Бойков

Бойков має проблеми із законом. У грудні 2022 року в Австралії він напав на 72-річного пенсіонера, який виступав за Україну. Постраждалий отримав травми голови та потрапив до лікарні. Бойков, щоб уникнути в'язниці, з 2023 року живе на території російського консульства в Австралії. У тому ж році президент РФ Володимир Путін дав Бойкову російське громадянство.

Як розповів користувач "Х" AlphaFox78, його співпраця з Бойковим "почалася з мемів і здавалася безневинною". На його замовлення чоловік викладав відео та отримував по 100 доларів за пост. За даними CNN, Бойков офіційно працює на російські держЗМІ і зареєстрований в Австралії як агент російського впливу.

Як повідомляв "Телеграф", віцепрезидент США Камала Гарріс, кандидат від Демократичної партії напередодні виборів має невелику перевагу над своїм опонентом, республіканцем Дональдом Трампом. Поточна перевага Гарріс, згідно з опитуваннями, складає приблизно 4%.