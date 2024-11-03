Гарріс стає схожою на Трампа: український політик пояснив, що відбувається і чого слід чекати Україні

Відомий політик та дипломат озвучив свій прогноз щодо виборів у США та їх наслідків

У вівторок, 5 листопада, у США відбудуться президентські вибори — від їхнього результату залежатиме, хто візьме на себе відповідальність за внутрішню та зовнішню політику країни у наступні чотири роки. За головне крісло у Білому домі змагаються кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, який раніше вже був президентом і кандидат від Демократичної партії, нинішній віце-президент Камала Гарріс.

Про те, чому варто готуватися Україні за підсумками виборів і не лише, "Телеграфу" розповів український політик, посол України в Білорусі у 2010-2011 роках Роман Безсмертний у матеріалі: "Зустрічі Трампа з Путіним боятися не варто, а рішення про удари вглиб Росії вже прийнято — дипломат Безсмертний".

За словами Безсмертного, думати, що Дональд Трамп чи Камала Гарріс кардинально зламають зовнішню та внутрішню політику у США — це явно недооцінювати створену там систему. Вона дуже стійка, вона стабільна, але водночас жорстка та серйозна. При цьому вона має демократичний характер.

"Ці два фактори — сильна система і демократія як цінність — допомагають сформувати відповідь на питання, що хоч би яким був президент, поламати цю систему він навряд чи може", — зазначив дипломат.

Політик додав, що фактор перемоги Трампа чи Гарріс впливатиме на подальший результат подій. Водночас кандидати наближаються до своїх позицій: консерватизм Трампа швидко рухається до ліберального демократизму Гарріс, і навпаки — ліберальний демократизм Гарріс швидко рухається до консерватизму Трампа.

"На мій погляд, ця конвергенція, що відбувається між кандидатами, явно свідчить про те, що перед вирішенням будь-якої проблеми стоятиме сила. І якщо в риториці Трампа це проскакує, то в діях Харріс це ще більш зрозуміло", — заявив Безсмертний.

Що стосується тактики Трампа і Гарріс, то щодо цього ситуація зміниться. І світу, і Європі, і Україні під цю тактику підлаштовуватись, але кардинально все не зміниться, вважає дипломат.

"Існує позиція, що прийде Трамп з Венсом (сенатор-республіканець, кандидат у віце-президенти від Республіканської партії — Ред.) і допомога Україні припиниться. Розумієте, за 5 років діяльності Байдена вже побудовано систему, де Україна отримує допомогу, де запущені економічні механізми, де працює бізнес, де вже десятки мільярдів ресурсів йдуть по цьому каналу, відмовитись від такої системи ні один бізнес, ні одна економіка не зможе. Ба більше, воно буде і далі наростати. Бо кон'юнктура світу це кличе. І всередині Сполучених Штатів Америки зростання оборонного промислового комплексу, і допомога Україні, і взаємодія з Європою. Бо це ж на виборах легко вийти на трибуну і розказувати, що ми тут переможемо весь світ. А прийдеш до влади, і стане зрозуміло, що говорив так, бо хотів перемогти", — наголосив Безсмертний.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україні варто готуватися до гіршого з огляду на ситуацію в США на тлі президентських виборів. Про це заявив політолог Максим Яковлєв.