Чому ні Трамп, ні Гарріс не змусять Путіна піти з України

Захоплення України — не єдина мета президента РФ

Ані перемога Камали Гарріс, ані Дональда Трампа не вплине на плани Путіна щодо України. Схоже, президент РФ налаштований воювати далі, незалежно від того, хто стане президентом США.

Зараз Росія намагається виснажити українську армію, для цього кидає на фронт все більше солдатів та техніки. Такі висновки роблять аналітики Business Insider, спостерігаючи за подіями останніх місяців.

Західні експерти пояснюють, що перемога Трампа може тільки погіршити ситуацію. Якщо він дійсно скоротить допомогу Україні, це покаже Путіну, що його загарбницька політика працює.

"Якщо Росія знатиме, що її територіальний ревізіонізм в Україні може бути дозволений Вашингтоном, то важко зрозуміти, чому Москва не піде на те саме в інших місцях (або навіть далі в Україні, як це було після 2014 року)", — говорить аналітик RAND Corporation Пол Кормарі.

Проте й перемога Камали Гарріс навряд чи щось змінить. Хоча вона обіцяє продовжити підтримку України, але система обмежень на використання зброї залишиться, пише видання.

Аналітики прогнозують, що такий підхід лише заохотить Кремль продовжувати тактику виснаження українських сил. За їхніми оцінками, дефіцит озброєння в ЗСУ триватиме, оскільки Гарріс не планує розширювати межі військової підтримки України.

Разом з тим, економіст Александер Мертенс каже, що російська економіка зануриться в кризу в будь-якому випадку — чи продовжить Москва війну, чи ні. Тому Путін не бачить сенсу зупинятися.

Підсумовуючи, Business Insider повідомляє, що захоплення України — не єдина мета президента РФ. Путін координує дії з іншими авторитарними режимами для послаблення світового впливу Сполучених Штатів. Зміна президента у Білому домі не вплине на стратегічні цілі Кремля. Ані перемога Гарріс, ані прихід до влади Трампа не змінять курс Путіна на підрив позицій США та реалізацію його глобальних планів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим вибори президента США можуть бути небезпечними для України. Про це розповів політик та політтехнолог Віктор Уколов.