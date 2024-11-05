Трамп допустив, що може програти вибори президента США

Кандидат від республіканців не відкидає можливості свого програшу опоненту

Кандидат у президенти США від Республіканської партії та колишній президент Дональд Трамп не виключив можливості свого програшу на виборах, які відбуваються 5 листопада.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ABC. Трамп упевнений, що має істотну перевагу в порівнянні з кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс, але від програшу на виборах це не страхує.

Трамп вважає, що "таке трапляється".

"Я думаю, що в мене досить істотна перевага, але ви можете сказати: так, так, ви можете програти. Можуть статися погані речі. Знаєте, всяке трапляється, але це буде цікаво", — заявив кандидат у президенти.

Також він вважає, що переможець на виборах стане відомим уже надвечір 5 листопада.

Відповідаючи на запитання, коли він виступить перед своїми виборцями та прихильниками за підсумками результатів виборів, Трамп заявив, що "буде у потрібний час та потрібному місці". Він додав, що "ніхто в історії США не робив нічого того, що зробив він", проте, про що конкретно йдеться, політик не уточнив.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американська розвідка зафіксувала втручання Росії у виборчий процес у Сполучених Штатах.