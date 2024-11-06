Вибори в США: про що говорять перші екзитполи

Обидва кандидати мають значний антирейтинг

Попередні загальнонаціональні екзитполи у США показують, що кандидат демократів Камала Гарріс має більше шансів перемогти. Втім, вони можуть змінитися, коли з’явиться більше інформації.

Про це пише Reuters. За даними екзит-полу Edison Research до Харріса прихильно ставляться 48% виборців, тоді як до її опонента Дональда Трампа лише 44%.

Дослідники зазначають, що порівняно з 2020 роком частка виборців, які мають позитивну думку про Трампа, скоротилася з 46% до 44%. Водночас частка виборців з негативним ставленням зросла з 52% до 54%.

Своєю чергою до Гарріс ставляться позитивно 48% виборців, що менше ніж 52%, які були у президента Джо Байдена у 2020 році. Також суттєво вищий і рівень негативу — 50% у Харріс порівняно з 46% у Байдена.

Стан демократії є найбільш значущим питанням для тих, хто голосував (35%), за цим йдуть економіка (31%), легалізація абортів (14%), імміграція (11%), а ось зовнішня політика турбує лише 4% американців.

Варто зазначити, що виборчі дільниці поки що закрилися лише в Індіані та Кентукі. Це штати, які традиційно голосують за республіканців, а тому не дивно, що там поки що з великою перевагою лідирує Трамп.

Останні ділянки закриються на Гаваях та Алясці, це відбудеться о 7:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Телеграф" веде трансляцію того, що відбувається на виборах у США. Там можна ознайомитися з останніми новинами у ході виборів.