Выборы в США: о чем говорят первые экзит-полы

Оба кандидата имеют значительный антирейтинг

Предварительные общенациональные экзит-полы в США показывают, что кандидат демократов Камала Харрис имеет больше шансов победить. Впрочем, они еще могут поменяться, когда появится больше информации.

Об этом пишет Reuters. Согласно данным экзит-пола Edison Research к Харрис благосклонно относятся 48% избирателей, в то время как к ее оппоненту Дональду Трампу лишь 44%.

Исследователи отмечают, что в сравнении с 2020 годом доля избирателей, которые имеют положительное мнение о Трампе сократилась с 46% до 44%. В то же время доля избирателей с негативным отношением возросла с 52% до 54%.

В свою очередь к Харрис относятся положительно 48% избирателей, что меньше 52%, которые были у президента Джо Байдена в 2020 году. Также существенно выше и уровень негатива — 50% у Харрис в сравнении с 46% у Байдена.

Состояние демократии является наиболее значимым вопросом для голосовавших (35%), за этим идут экономика (31%), легализация абортов (14%), иммиграция (11%), а вот внешняя политика заботит лишь 4% американцев.

Стоит отметить, что избирательные участки пока закрылись лишь в Индиане и Кентуки. Это штаты, которые традиционно голосуют за республиканцев, а потому неудивительно, что там пока с большим перевесом лидирует Трамп.

Последние участки закроются на Гаваях и Аляске, это произойдет в 7:00 по киевскому времени.

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