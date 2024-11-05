Завтра США не отримають нового президента: що відбуватиметься після виборів

Виборче законодавство Сполучених Штатів передбачає низку заходів

Від закриття виборчих дільниць 5 листопада до дня інавгурації нового президента США пройде 2,5 місяці. За цей час пройде ще кілька етапів, які включені до порядку виборів у США.

"Телеграф" склав календар найважливіших подій відсьогодні та до інавгурації нового глави Білого дому.

5 листопада — День виборів

Виборці не лише визначать результат президентських виборів, а й відіграють вирішальну роль у формуванні Конгресу та урядів штатів, оскільки 34 місця у Сенаті та всі 435 місць у Палаті представників виставлені на вибори, а також на 12 губернаторських перегонів. Для остаточного підрахунку голосів може знадобитися кілька днів.

26 листопада — винесення вироку Трампу

Хоча цей етап не передбачений процедурою виборів президентів США, цього року ця дата також відіграє свою роль. Сполучені Штати можуть отримати першого президента, засудженого у справі про фальшування документів, щоб приховати виплати порнозірці. Тим часом зараз адвокати Трампа розробляють кілька тактик, за допомогою яких можна відкласти винесення йому вироку.

17 грудня — голосування виборців

Виборці у кожному штаті зустрічаються, щоб проголосувати за президента та віцепрезидента, що регулюється законодавством штату. Виборці підпишуть, запечатають та засвідчать голоси.

25 грудня — завершення отримання голосів виборців

Відповідно до американського законодавства, голоси виборців мають бути отримані главою Сенату (Камалою Гарріс) та архіваріусом до зазначеної дати.

3 січня — скликання 119-го Конгресу

Обрані представники та сенатори будуть приведені до присяги.

6 січня – підтвердження результатів президентських виборів Конгресом

Палата представників та Сенат затвердять результати президентських виборів 2024 року на спільній сесії, під час якої будуть підраховані та підсумовані виборчі сертифікати для кожного штату.

Нагадаємо, що саме цього дня 2020 року Капітолій було атаковано прихильниками Трампа, які намагалися зупинити підрахунок. На думку Юрія Рашкіна, депутата округу Рок, Вісконсін, США, саме на цей час Трамп готує мініповстання по всій країні з метою зірвати сертифікацію виборів.

20 січня — День інавгурації

Цей день завершує ланцюжок ухвалених законодавством процедур, пов’язаних зі зміною голови Білого дому. Новообрані президент та віцепрезидент США приймуть відповідні присяги.

Раніше ми писали, чи чекати Україні грошей до інавгурації нового президента США. На думку американського експосла в Україні Вільяма Тейлора, у найближчі два місяці Конгрес США може ухвалити рішення про додатковий пакет підтримки України.