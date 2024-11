Раптово померла у 2022 році: як виглядала та що відомо про першу дружину Дональда Трампа

Кілька років тому жінки не стало

На президентських виборах у США у 2024 році переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Чоловік виграв не вперше: він вже був президентом США у 2017—2021 роках.

Першою дружиною політика була підприємиця, дизайнерка і письменниця Івана Трамп. Більше про неї — розкаже "Телеграф".

Що відомо про Івану Трамп

Жінка народилась у 1949 році в тодішній Чехословаччині. Батько був інженером, мати — телефонною операторкою. Навчалась у Карловому університеті у Празі.

У 1971 році жінка вийшла заміж за лижника Альфреда Вінкмайро. Їхній шлюб тривав 5 років. А от з Дональдом Трампом, який тоді був підприємцем, жінка побралась у 1977 році. Так, Івана стала працювати керівником у компанії The Trump Organization, а також була там віцепрезиденткою з дизайну інтер'єру. Паралельно розробляла інтер'єр для готелю Trump Tower Baku.

Окрім цього, Івана Трамп працювала генеральною директоркою й президенткою готелю та казино Trump Castle в Атлантік-Сіті та менеджеркою готелю Plaza на Мангеттені.

На початку 90-х Івана розробляла одяг, прикраси та косметику, які продавали через телемагазини Home Shopping Network і QVC London. Пізніше керувала компанією моди House of Ivana. Згодом жінка почала вести бізнес у Хорватії.

У 1992 році Івана розлучилась з Дональдом Трампом. У них із політиком є троє спільних дітей: донька Іванка й сини Ерік і Дональд.

На початку 2000-х один із брендів Трамп Bentley Bay став банкрутом. Івана також подавала в суд на фінську компанію Ivana Helsinki, зазначивши, що та використовує без дозволу її ім'я.

Паралельно займалась письменництвом і створенням статей. Так, випускала журнал Ivana's Living in Style та написала кілька книг: For Love Alone, Free to Love та The Best Is Yet to Come: Coping with Divorce and Enjoying Life Again. А ще Івана створила автобіографічну книгу "Виховання Трамп", в якій розповіла, як займалась вихованням дітей разом з Дональдом Трампом у перші роки їхнього життя.

Після Трампа у житті Івани було ще два шлюби. Упродовж 2 років була заміжня за Рікардо Маццучеллі, але про чоловіка немає інформації в мережі. А також протягом року була в шлюбі з телеведучим і моделлю Россано Рубіконом. Утім, чоловік помер від раку шкіри в 49 років.

У 2022 році Івану Трамп знайшли мертвою на сходах біля її будинку на Мангеттені. Зазначалось, що жінка померла через тупу травму тулуба, тож припускали, що вона впала і сильно вдарилась. Її поховали в Бедмінстерському національному гольф-клубі Трампа.

