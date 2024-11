Внезапно умерла в 2022 году: как выглядела и что известно о первой жене Дональда Трампа

Несколько лет назад женщины не стало

На президентских выборах в США в 2024 победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Мужчина выиграл не первый раз: он уже был президентом США в 2017—2021 годах.

Первой женой политика была предпринимательница, дизайнер и писательница Ивана Трамп. Больше о ней — расскажет "Телеграф".

Что известно о Иване Трамп

Женщина родилась в 1949 году в тогдашней Чехословакии. Отец был инженером, мать – телефонной операторшей. Училась в Карловом университете в Праге.

В 1971 году женщина вышла замуж за лыжника Альфреда Винкмайро. Их брак длился пять лет. А вот с Дональдом Трампом, который тогда был предпринимателем, женщина обручилась в 1977 году. Так, Ивана стала работать руководителем в компании The Trump Organization, а также была там вице-президентом по дизайну интерьера. Параллельно разрабатывала интерьер для отеля Trump Tower Baku.

Фото: Getty Images

Кроме того, Ивана Трамп работала генеральным директором и президентом отеля и казино Trump Castle в Атлантик-Сити и менеджером отеля Plaza на Мангеттене.

В начале 90-х Ивана разрабатывала одежду, украшения и косметику, которые продавали через телемагазины Home Shopping Network и QVC London. Позже управляла компанией моды House of Ivana. Впоследствии женщина начала бизнес в Хорватии.

Фото: Getty Images

В 1992 году Ивана рассталась с Дональдом Трампом. У них с политиком есть трое общих детей: дочь Иванка и сыновья Эрик и Дональд.

В начале 2000-х один из брендов Трамп Bentley Bay стал банкротом. Ивана также подавала в суд на финскую компанию Ivana Helsinki, отметив, что она использует без разрешения ее имя.

Параллельно занималась писательством и созданием статей. Так, выпускала журнал Ivana’s Living in Style и написала несколько книг: For Love Alone, Free to Love и The Best Is Yet to Come: Coping with Divorce and Enjoying Life Again. А еще Ивана создала автобиографическую книгу "Воспитание Трамп", где рассказала, как занималась воспитанием детей вместе с Дональдом Трампом в первые годы их жизни.

Фото: Getty Images

После Трампа в жизни Иваны было еще два брака. В течение 2 лет была замужем за Рикардо Маццучелли, но о мужчине нет информации в сети. А также в течение года состояла в браке с телеведущим и моделью Россано Рубиконом. Впрочем, мужчина скончался от рака кожи в 49 лет.

Фото: Getty Images

В 2022 году Ивану Трамп нашли мертвой на лестнице возле ее дома на Мангеттене. Отмечалось, что женщина умерла из-за тупой травмы туловища, поэтому предполагали, что она упала и сильно ударилась. Ее похоронили в Бедминстерском национальном гольф-клубе Трампа.

Фото: Getty Images

