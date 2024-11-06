Дружина Байдена могла проголосувати за Трампа: у мережі помітили цікаву деталь

Перша леді США могла продемонструвати свій вибір через вбрання

У Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори, за результатами яких переміг кандидат від республіканців Дональд Трамп. До цієї історичної події була прикута увага всього світу, адже від вибору американців залежало, що відбуватиметься далі на політичній арені.

Увагу американців привернув червоний брючний костюм, який одягла колишня перша леді США Джилл Байден. Користувачі мережі побачили в цьому певний символізм, оскільки це колір Республіканської партії. Подейкують, що Джилл могла проголосувати Дональда Трампа, або ж і зовсім не віддати комусь свій голос, пише The list.

Хоча раніше колишня перша леді агітувала американців голосувати за Гарріс, червоний одяг Байден міг бути чітким сигналом проти кандидатки в президенти. У мережі не вірять випадковому вибору кольору.

Повідомляється, що Джилл і Джо Байден не планували приходити на вечірку Гарріс у ніч виборів. Так, Камала була в цей час в рідному Університеті Говарда, тоді як Джо та Джилл — у Білому домі.

Про непрості стосунки між дружиною Джо Байдена і віцепрезиденткою США Камалою Гарріс почали говорити ще у 2020 році під час праймеріз від Демократичної партії. Тоді Джо Байден призначив Гарріс віцепрезиденткою. Утім, ширилися чутки, що політикиня намагалась дистанціюватися від адміністрації Байдена, аби привернути електорат, який його не підтримує.

Раніше "Телеграф" писав про онуку Джо Байдена, яка у день виборів зробила неочікуване зізнання. У цікавий спосіб вона повідомила важливу новину.