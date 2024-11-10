Колишній міністр інфраструктури України розповів про роль Ілона Маска в оточенні Дональда Трампа

Багатьох здивувала присутність Маска під час телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Насправді, автор тези "я зупиню всі війни" — саме Маск, бо війни відволікають гроші з інших ризикових проектів, а він запізнюється на Марс, через що дуже нервує.

В 2015 році ми доклали величезних зусиль, щоб запустити ринок електрокарів в Україні.

З 2016 року намагалися переконати розпочати розробку літієвих родовищ в Україні — найбільших в Європі.

З 2017 року вели перемовини щодо розміщення ГігаФабрики Тесла в Україні, або бодай постачання до неї сировини чи комплектуючих, виготовлених в Україні.

В 2018 році оголосили проект Гіперлуп в Україні, метою якого була розробка і тестування високотехнологічних рішень за кошти ЄС.

Можна легко уявити, якою би була підтримка Маска, якби ключові його проекти працювали в Україні.

Я навіть не згадую про українські космічні технології.

Але нам довелося практичним шляхом довести, що сміх без причини таки робить лише "хужє".

Джерело: пост Омеляна в Facebook.