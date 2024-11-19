У парламенті США розгорілась "туалетна суперечка". Все через нову конгресвумен

Демократи розкритикували цю ініціативу

Член Палати представників США від Республіканської партії Ненсі Мейс запропонувала заборонити першій конгресвумен-трансгендеру Сарі Макбрайд користуватися жіночими туалетами. Відповідні зміни пропонується внести до правил Палати представників.

Про це пише The Telegraph. Представлена Мейс резолюція на двох сторінках, яка стосується туалетів в офісах Капітолія, забороняє членам Палати представників і співробітникам "використовувати приміщення для осіб однієї статі, крім тих, що відповідають їхній біологічній статі".

У ній додається, що допуск біологічних чоловіків до жіночих туалетів "ставить під загрозу безпеку та гідність членів, посадових осіб та працівників палати, які є жінками". Мейс заявила, що законодавцеві "не місце в жіночих приміщеннях, жіночих ванних кімнатах, роздягальнях, роздягальнях, крапка, крапка".

"Сара Макбрайд не має права голосу в цьому. Якщо ти біологічний чоловік, тобі не варто бути в жіночих туалетах", – додала вона.

Мейс мала намір висунути резолюцію на голосування цього тижня, але натомість веде переговори з керівництвом Палати представників про те, як рухатися далі, повідомило виданню Axios джерело, знайоме з цим питанням. Спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв Мейс, що наступного року він заборонить біологічним чоловікам входити в приміщення у Капітолії, призначені лише для жінок, додавши це положення до Правил внутрішнього розпорядку.

Голосування за нові правила має відбутися на початку січня. Така пропозиція була зустрінута негативною реакцією з боку демократів, які звинуватили Мейс у "фанатизмі" та "залякуванні".

Нагадаємо, Макбрайд перемогла свого опонента у штаті Делавер та стала першою жінкою-трансгендером в історії США, яка увійде до верхньої палати Конгресу. Також ця представниця Демократичної партії США стала першим високопоставленим трансгендерним чиновником країни.

Як повідомляв "Телеграф", у рамках перевиборів до Конгресу переобрався чинний спікер Палати представників, республіканець та трампіст Майк Джонсон. Для нього це буде вже п'ятий термін в парламенті Сполучених Штатів.