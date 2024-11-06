У Сенат США вперше увійде трансгендер: як вона виглядає

Своїм основним пріоритетом Макбрайд вважає боротьбу з кризою, спричиненою пандемією COVID-19

Трансгендерна людина Сара Макбрайд перемогла свого опонента у штаті Делавер та стала першою жінкою-трансгендером в історії США, яка увійде до верхньої палати Конгресу. Також ця представниця Демократичної партії США стала першим високопоставленим трансгендерним чиновником країни.

Суперником Макбрайд від Республіканської партії був Джон Вейлен III, чия передвиборча кампанія була зосереджена на нелегальній імміграції та економіці, пише Аxios. Всі голоси по виборах в Сенат ще не підраховані.

"Ми зробили це. Ми виграли загальні вибори. Дякую, дякую, дякую", — написала Макбрайд у Х.

Вона зазначила, що демократія в США "досить велика", що дає змогу представникам ЛГБТ обиратися на високі посади. Своїми основними пріоритетами Макбрайд вважає боротьбу з кризою, спричиненою пандемією COVID-19.

У 2020 році вона стала першим у США відкритим трансгендерним сенатором штата Делавер. Макбрайд є головою Комітету з охорони здоров’я та соціальних послуг Сенату штату, а також членом кількох інших комісій, у тому числі з питань юстиції, освіти, страхування та технологій. Вона була стажером в Білому домі під час адміністрації колишнього президента Барака Обами.

Сара Макбрайд народилася у Вілмінгтоні, штат Делавер, у сім'ї Девіда та Саллі Макбрайд. До камінг-ауту була штатною співробітницею виборчого штабу Демократичної партії у Делавері. У 2011 році була обрана головою студентської ради Американського університету. Під час свого останнього робочого тижня на цій посаді привернула до себе міжнародну увагу, виступивши як транс-жінка у студентській газеті свого коледжу "The Eagle".

Після камінг-ауту Макбрайд тодішній віцепрезидент США Джо Байден публічно заявив що пишається нею. Сара Макбрайд працювала в Управлінні зв'язків із громадськістю та міжурядовим відносинам Білого дому, де займалася питаннями ЛГБТ. У промові в травні 2015 року друга леді Джилл Байден розповіла історію Сари і додала: "Ми вважаємо, що молодих людей слід цінувати такими, якими вони є, незалежно від того, як вони виглядають, звідки вони, статі, з якою вони себе ідентифікують або кого вони люблять".

У серпні 2014 року Сара Макбрайд вийшла заміж за Ендрю Крея після того, як йому поставили діагноз раку на невиліковній стадії. Єпископ Джин Робінсон проводив їхню церемонію одруження. Через чотири дні після весілля Ендрю Крей помер.

САра та Ендрю

Як повідомляв "Телеграф", у рамках перевиборів до Конгресу переобрався чинний спікер Палати представників, республіканець та трампіст Майк Джонсон. Для нього це буде вже п'ятий термін в парламенті Сполучених Штатів.