Байден хоче зробити Україні прощальний подарунок, але фінальне слово за Конгресом

Радник голови Білого дому заявив, що це має статися за два місяці.

Президент США Джо Байден перед тим, як передати владу Дональду Трампу, запросить у Конгресу додаткові кошти для підтримки України у війні з Росією.

Про це під час брифінгу у Білому домі заявив радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, адміністрація, що йде, бачить необхідність у виділенні грошей Україні на наступний, 2025 рік.

Салліван зазначив, що наступні два місяці Білий дім просигналізує Конгресу про необхідність надання грошової допомоги.

Нагадаємо, у середу, 13 листопада, чинний президент США Джо Байден зустрівся в Білому домі зі своїм попередником і наступником на посаді глави держави Дональдом Трампом. Політики знизали руки, а Байден привітав Трампа з перемогою.

Основною темою зустрічі двох американських політиків була мирна передача влади. Дональд Трамп заявив, що цей процес буде настільки плавним, "наскільки це можливо". Джозеф Байден зазначив, що наразі робиться все можливе для мирного транзиту влади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що новим лідером Республіканської партії у Сенаті США став Джон Тун. Він виступає за підтримку України у війні з Росією.