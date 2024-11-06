Непотоплюваний: спікер-трампіст Майк Джонсон переобрався до Палати представників Конгресу США

Джонсону довелося боротися за місце у Палаті представників з однопартійцем

В США 5 листопада обирали не тільки президента, але й губернаторів та конгресменів. У рамках перевиборів до Конгресу переобрався чинний спікер Палати представників, республіканець та трампіст Майк Джонсон, для якого це стане вже п'ятим терміном в парламенті Сполучених Штатів.

Про це повідомляє видання The Hill. Зазначається, що на своєму окрузі в штаті Луїзіана Джонсон обійшов однопартійця Джошуа Моротта, який балотувався разом із ним.

Зазначається, що позиція Моротта була ще більш негативною, ніж свого часу позиція Джонсона. Так, Моротт пропонував скоротити Міністерство освіти США та скасувати ObamaCare – медичну програму для американців. Окрім того, він виступив проти "будь-якої іноземної допомоги" (в тому числі й Україні) бо, мовляв, США повинні віддавати пріоритет внутрішнім справам.

Джонсон іноді виступає проти України. Так, 25 вересня він висунув президенту України Володимиру Зеленському вимогу звільнити посла України Оксану Маркарову. Все через відвідування Зеленським заводу снарядів у Пенсільванії. Також він активно тормозив військову допомогу Україні в першій половині 2024 року, через що в ЗСУ почався снарядний голод та було втрачено Авдіївку.

З іншого боку, Джонсон в деяких випадках стає на проукраїнські позиції. Так, у липні він підтримав зняття обмежень для України на удари по Росії американським озброєнням. За його словами, Україна повинна використовувати американську військову допомогу гнучко та так, як вважає за потрібне.

Зазначимо, у вівторок, 5 листопада, у США пройшли вибори президента, під час яких американці визначали, хто керуватиме країною наступні чотири роки. Запекла боротьба розгорнулася між кандидатом від Республіканської партії, експрезидентом Дональдом Трампом та кандидаткою від Демократичної партії, чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. "Телеграф" "підсвітив" п’ять головних фактів про головну політичну подію року.

Про те, що може змінити в українсько-американських відносинах ймовірна перемога Гарріс, розповів Олег Шамшур, надзвичайний та повноважний Посол України в США (у 2005 –2010 роках) у матеріалі "Телеграфа": "Перемога Трампа несе два ризики для України, а з Гарріс все складно, — експосол України в США".