В парламенте США разгорелся "туалетный спор". Все из-за новой конгрессвумен

Демократы раскритиковали эту инициативу

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Нэнси Мэйс предложила запретить первой конгрессвумен-трансгендеру Саре Макбрайд пользоваться женскими туалетами. Соответствующие изменения предлагается внести в правила Палаты представителей.

Об этом пишет The Telegraph. Представленная Мейс резолюция на двух страницах, касающаяся туалетов в офисах Капитолия, запрещает членам Палаты представителей и сотрудникам "использовать помещения для лиц одного пола, кроме соответствующих их биологическому полу".

В ней добавляется, что допуск биологических мужчин в женские туалеты "ставит под угрозу безопасность и достоинство членов, должностных лиц и работников палаты, являющихся женщинами". Мэйс заявила, что законодателю "не место в женских помещениях, женских ванных комнатах, раздевалках, раздевалках, точка, точка".

"Сара Макбрайд не имеет права голоса в этом. Если ты биологический мужчина, тебе не следует быть в женских туалетах", — добавила она.

Мейс намеревалась выдвинуть резолюцию на голосование на этой неделе, но ведет переговоры с руководством Палаты представителей о том, как двигаться дальше, сообщил изданию Axios источник, знакомый с этим вопросом. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал Мэйс, что в следующем году он запретит биологическим мужчинам входить в помещения в Капитолии, предназначенные только для женщин, добавив это положение к Правилам внутреннего распорядка.

Голосование за новые правила должно состояться в начале января. Такое предложение было встречено негативной реакцией со стороны демократов, обвинивших Мейс в "фанатизме" и "запугивании".

Напомним, Макбрайд победила своего оппонента в штате Делавер и стала первой женщиной-трансгендером в истории США, вошедшей в верхнюю палату Конгресса. Также представительница Демократической партии США стала первым высокопоставленным трансгендерным чиновником страны.

Как сообщал "Телеграф", в рамках перевыборов в Конгресс переизбрался действующий спикер Палаты представителей, республиканец и трампист Майк Джонсон. Для него это будет пятый срок в парламенте Соединенных Штатов.