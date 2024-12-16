Могли шукати радіацію? З’явилися нові факти про таємничі дрони в США
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БПЛА могли шукати радіоактивні матеріали.
В американському штаті Нью-Джерсі, де кілька тижнів фіксували невідомі дроти, що літають, могли бути витоку газу або радіації.
Про це повідомляє newsweek.com. За словами Джона Фергюсона, генерального директора Saxon Aerospace, який виробляє дрони в Канзасі, БПЛА займалися пошуком нібито радіоактивних матеріалів або ознак витоку газу.
За його словами, дрони займалися "пошуком чогось важливого".
Нагадаємо, з минулого тижня, а саме з 12 грудня, над штатом Нью-Джерсі в Сполучених Штатах Америки неодноразово помічали невідомі безпілотні літальні апарати, які пролітають прямо над будинками мешканців.
Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі заявив, що безпілотники були помічені поблизу важливих об’єктів. Серед них — арсенал Пікатінні, військового науково-дослідного та виробничого об’єктів. Також НЛО було помічено над полем для гольфу новообраного президента Дональда Трампа у Бедмінстері. У той же час повідомлялося, що федеральні слідчі США не вважали, що дрони становлять суспільну загрозу.
Нагадаємо, раніше"Телеграф"писав про те, що українські війська зафіксували НЛО над зоною бойових дій.