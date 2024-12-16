Могли искать радиацию? Появились новые факты о таинственных дронах в США

БПЛА могли заниматься поиском радиоактивных материалов

В американском штате Нью-Джерси, где несколько недель фиксировали неизвестные летающие дроны, могли быть утечки газа или радиации.

Об этом сообщает newsweek.com. По словам Джона Фергюсона, генерального директора Saxon Aerospace, который производит дроны в Канзасе, БПЛА занимались поиском якобы радиоактивных материалов, либо признаков утечки газа.

По его словам, дроны занимались "поиском чего-то важного".

Напомним, с прошлой недели, а именно — с 12 декабря, над штатом Нью-Джерси в Соединенных Штатах Америки неоднократно замечали неизвестные беспилотные летательные аппараты, которые пролетают прямо над домами жителей.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи заявил, что беспилотники были замечены вблизи важных объектов. Среди них — арсенал Пикатинни, военного научно-исследовательского и производственного объектов. Также НЛО были замечены над полем для гольфа новоизбранного президента Дональда Трампа в Бедминстере. В то же время сообщалось, что федеральные следователи США не считали, что дроны представляют общественную угрозу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские войска зафиксировали "НЛО" над зоной боевых действий.