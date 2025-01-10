США намерены ввести санкции против МКС. Что стало причиной
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Нижняя палата Конгресса уже одобрила решение
Палата представителей Конгресса США проголосовала за введение санкций против должностных лиц Международного уголовного суда (МКС) из-за ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Американские конгрессмены запретят въезд в страну и заморозят активы чиновников МКС, которые причастны к расследованиям против союзников США.
Документ поддержали представители обеих ведущих партий – всего 247 конгрессменов проголосовали "за". Об этом сообщает CNN.
Законопроект направлен на противодействие любым попыткам суда расследовать или преследовать защищенных лиц США и их союзников. Республиканское большинство в Конгрессе повторно вынесло документ на рассмотрение после того, как предыдущий состав Сената его не поддержал. К республиканцам присоединились 42 демократа.
Теперь законопроект должны передать в Сенат для финального голосования. В случае одобрения документа верхней палатой, санкции против должностных лиц МКС вступят в силу.
В ноябре 2024 года МКС выдал ордера на арест Нетаньяху, эксминистра обороны Израиля Йоава Галланта и нескольких лидеров ХАМАС, обвинив их в военных преступлениях.
Ранее посол Израиля раскритиковал ордера на арест Нетаньяху и Галланта. Он назвал такие действия "посягательством на право защищаться". Нетаньяху назвал возможные ордера на арест израильских чиновников "безобразием исторического масштаба".
В то же время МИД Германии также подверг критике решение прокурора МКС Карима Хана, заявив, что оно создает ложное впечатление равенства между руководством Израиля и террористами ХАМАС.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Нетаньяху может попросить Путина о важной услуге. Однако официально об этом не говорят.