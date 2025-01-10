США намерены ввести санкции против МКС. Что стало причиной

Нижняя палата Конгресса уже одобрила решение

Палата представителей Конгресса США проголосовала за введение санкций против должностных лиц Международного уголовного суда (МКС) из-за ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Американские конгрессмены запретят въезд в страну и заморозят активы чиновников МКС, которые причастны к расследованиям против союзников США.

Документ поддержали представители обеих ведущих партий – всего 247 конгрессменов проголосовали "за". Об этом сообщает CNN.

Законопроект направлен на противодействие любым попыткам суда расследовать или преследовать защищенных лиц США и их союзников. Республиканское большинство в Конгрессе повторно вынесло документ на рассмотрение после того, как предыдущий состав Сената его не поддержал. К республиканцам присоединились 42 демократа.

Теперь законопроект должны передать в Сенат для финального голосования. В случае одобрения документа верхней палатой, санкции против должностных лиц МКС вступят в силу.

В ноябре 2024 года МКС выдал ордера на арест Нетаньяху, эксминистра обороны Израиля Йоава Галланта и нескольких лидеров ХАМАС, обвинив их в военных преступлениях.

Ранее посол Израиля раскритиковал ордера на арест Нетаньяху и Галланта. Он назвал такие действия "посягательством на право защищаться". Нетаньяху назвал возможные ордера на арест израильских чиновников "безобразием исторического масштаба".

В то же время МИД Германии также подверг критике решение прокурора МКС Карима Хана, заявив, что оно создает ложное впечатление равенства между руководством Израиля и террористами ХАМАС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Нетаньяху может попросить Путина о важной услуге. Однако официально об этом не говорят.