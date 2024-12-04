"Це вже не справа Джо Байдена": допомога для України знову під питанням

Палата представників чекає приходу Трампа до влади

Нового пакета допомоги від США для України, схоже, поки не буде. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив про тимчасову зупинку процесу затвердження додаткового фінансування для України. За його словами, найближчим часом винесення цього питання на голосування не планується.

Раніше президент Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 24 мільярди доларів для підтримки України у 2025 році. Однак перемога Дональда Трампа та майбутній його вступ на посаду уже вносить корективи в плановану стратегію. Про це повідомляє "Голос Америки".

Джонсон пояснив своє рішення очікуванням на зміну президентської адміністрації. "Це вже не справа Джо Байдена — приймати таке рішення. У нас є новообраний президент, ми збираємося почекати і взяти на озброєння його стратегію", — заявив політик.

Схоже, поки що немає чіткого плану подальших дій щодо підтримки України. Палата представників чекає, поки Трамп вступить на посаду і ухвалить рішення щодо України.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що російський президент Володимир Путін може зупинити війну в Україні, яку сам і розпочав. Проте великий вплив мають Сполучені Штати Америки. Своєю чергою, новообраний президент США Дональд Трамп має таку можливість і може покласти кінець тривалій війні. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.