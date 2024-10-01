Нетаньягу може попросити Путіна про важливу послугу: ЗМІ анонсували їхню розмову

Офіційно про це не повідомлялося

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу може провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Це може статись на тлі можливої ​​атаки Ірану на єврейську державу.

Про це повідомляє ізраїльський портал Ynet. Зазначається, що тривають переговори про телефонний дзвінок двох лідерів.

"Очікується, що ця розмова, якщо вона відбудеться, буде з метою попросити Путіна використати свій вплив, щоб запобігти прямому нападу Ірану на Ізраїль. Остання розмова між Нетаньягу та Путіним відбулася 10 грудня 2023 року", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, 1 жовтня, у Білому домі заявили, що Іран готує атаку балістичними ракетами по Ізраїлю. Високопоставлений представник Білого дому зазначив журналістам, що прямий військовий напад на Ізраїль матиме серйозні наслідки для Ірану.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ізраїль розпочав військову операцію проти Лівану, тим самим розпочавши новий етап конфлікту у регіоні. На тлі цього президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив про можливі "незворотні наслідки" залучення його країни до конфлікту. Він також звинуватив Ізраїль у спробі спровокувати повномасштабну війну на Близькому Сході.