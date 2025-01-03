У США переобрали спікера Палати представників. Що про нього потрібно знати українцям

Новий склад нижньої палати Конгресу проголосував за нього з другої спроби

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки, республіканець та прихильник Дональда Трампа Майк Джонсон знову переобирався на посаду голови нижньої палати Конгресу США.

Про це повідомляє CNN. З другої спроби він спромігся набрати мінімально необхідні для обрання 218 голосів від присутніх на першому засіданні нового скликання 434 конгресменів.

Під час першої спроби він набрав 216 голосів.

Після нетривалої перерви двоє республіканців, які спочатку за нього не голосували, змінили свою думку.

Що це означає для України

Джонсона було обрано спікером Палати представників Конгресу США 25 жовтня 2023 року. Тривалий час республіканці на чолі з Джонсоном блокували законопроект про допомогу Україні, через що наша країна воювала з Росією без американської допомоги.

У лютому 2024 року ставлення Джонсона до України змінилося після ознайомлення з розвідувальними даними та доказами злочинів РФ.

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