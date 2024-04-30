Під суд у Гаазі не хоче — Нетаньягу звернувся за допомогою до Байдена: як відреагували США

МКС не має юрисдикції у цій ситуації, і ми не підтримуємо його розслідування, наголосили у Штатах

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до президента США Джо Байдена з проханням запобігти видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі (МКС) ордерів на арешт високопосадовців ізраїльських чиновників, серед яких може бути й сам Нетаньяху. Члени Конгресу обох партій також попередили МКС, що у разі видачі ордерів на арешт чиновників Ізраїлю, Сполучені Штати "помстяться", для цього розробляється відповідне законодавство.

МКС розслідує звинувачення у воєнних злочинах як проти ізраїльських військових, так і проти палестинських бойовиків, починаючи з 2014 року. Axios з посиланням на інформаторів пише, що в Білому домі відмовилися коментувати розмову Нетаньяху з Байденом. При цьому там наголосили, що "МКС не має юрисдикції у цій ситуації, і ми не підтримуємо його розслідування".

Водночас кілька законодавців-демократів, які критикували Ізраїль, мають іншу думку. Вони заявили, що давати оцінку потенційним ордерам до того, як їх оприлюднять, передчасно.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може звинуватити ізраїльський уряд у надмірно жорсткій відповіді на теракт 7 жовтня 2023 року, а також у перешкоджанні надходженню гуманітарної допомоги до Сектору Газа. Нетаньягу 26 квітня у своїй публікації в соцмережах розкритикував дії суду в Гаазі, назвавши їх небезпечними та неприпустимими.

Як повідомляв "Телеграф", війна Ізраїлю проти ХАМАС, яка йде на території сектору Газа, не закінчиться, допоки терористичне угруповання не вдасться повністю розформувати. Саме цю мету мають намір переслідувати військові ЦАХАЛ.