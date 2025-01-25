Мексика відмовилася приймати мігрантів із США: куди їх відправили

Раніше влада країни говорила, що готова співпрацювати з новою адміністрацією Вашингтона

Мексика відмовила Дональду Трампу у прийомі літака з мігрантами, яких депортували зі США після закриття кордону. Офіційні причини такого рішення наразі не озвучуються.

Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела в США та Мексиці. На тлі цього американські літаки вже здійснили три рейси до Гватемали, вивізши з країни сумарно приблизно 240 мігрантів.

На тлі цього МЗС Мексики повідомило, що у країни "дуже добрі відносини" зі США та тісна співпраця з питань міграції. При цьому в країні кажуть, що з радістю приймуть на батьківщину мексиканців.

Після приходу до влади Дональда Трампа, Вашингтон повідомив про поновлення програми "Залишайтеся в Мексиці", яка дозволяла мігрантам потрапити на територію США, лише якщо вони погодили це з американськими офіційними особами.

Також Трамп у перший день підписав укази про визнання мексиканських наркокартелів терористичними організаціями, пригрозив сусідній країні введенням мит і ввів війська на кордон.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум прагне уникнути ескалації у відносинах із сусідом та висловила готовність працювати над поверненням співгромадян. Однак вона також заявила про незгоду з політикою масових депортацій, стверджуючи, що це торкнеться економіки обох країн.

Водночас Пентагон повідомив, що допоможе з перевезенням близько п’яти тисяч мігрантів, які перебувають у Техасі та Каліфорнії. Поки відомо, що три літаки, два військові та один комерційний, прибули до Гватемали. На борту кожного з них було близько 80 мігрантів.

Як повідомлялося раніше, одразу після інавгурації Трамп підписав кілька указів, серед яких основна частина стосувалася депортації мігрантів.