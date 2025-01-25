"Це було жахливо": Трамп поговорив з прем'єром Данії щодо Гренландії та наговорив занадто

Розмова з Трампом зруйнувала надії деяких європейських посадовців та лідерів країн

Президент США Дональд Трамп ще минулого тижня мав телефонну розмову з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Розмова залишила данський уряд шокованим, оскільки Трамп був дуже агресивним та наполягав на тому, що Гренландія має бути американською.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на обізнані джерела. Зазначається, що Білий дім не коментував 45-хвилинну розмову, що вже є не дуже добрим знаком щодо її змісту. Джерела сказали виданню, що Фредеріксен ясно дала зрозуміти: Гренландія не продається.

П'ять джерел серед європейських чиновників розповіли виданню, що Трамп впав в агресію, отримавши відмову. Він поводився дуже агресивно, відкинув усі пропозиції Копенгагена про тіснішу співпрацю в галузі військових баз і розробки корисних копалин та погрожував Данії "наслідками".

"Це було жахливо… Він був дуже твердий. Це був холодний душ. Раніше до цього важко було ставитися серйозно. Але зараз я думаю, що це серйозно і потенційно дуже небезпечно", – сказав один з чиновників.

Розмова з Трампом зруйнувала надії деяких європейських посадовців та лідерів країн на те, що повернення Трампа до влади не призведе до загострення відносин між союзниками, а також продемонструвала реальний розмір зовнішньополітичної кризи, яка виникла в Альянсі.

"Намір був дуже ясним. Вони хочуть цього. Данці зараз перебувають у кризовому режимі… Це була дуже жорстка розмова. Він пригрозив конкретними заходами проти Данії, такими як цільові тарифи", – сказав один з данських чиновників виданню.

Тим часом офіс прем'єр-міністра Данії заявив, що не буде підтверджувати інформацію видання. В офісі Фредеріксен повідомили, що не визнають "інтерпретацію розмови, яку надали анонімні джерела".

Раніше "Телеграф" писав, чому Трамп поклав око на Канаду та Гренландію. Жителі Гренландії просили Дональда Трампа купити острів. Вони записали відео.