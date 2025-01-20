Амбітні плани розбудови Америки і жодного слова про Україну. Головні заяви Трампа на інавгураційній промові

47 президент США зосередився на планах розбудови Америки

Під час своєї інавгураційної промови Дональд Трамп, який вдруге став президентом США, зробив акцент на зовнішній і внутрішній політиці, соціальних питаннях і енергетичній незалежності країни. Президент заявив, що його адміністрація працюватиме на благо американського народу, ставлячи інтереси США на перше місце.

Основні заяви Трампа під час інавгурації

Одразу після інавгурації Трамп оголосив про підписання низки важливих указів.

"Сьогодні я підпишу низку історичних указів. По-перше, я оголошу надзвичайний стан на нашому південному кордоні", – наголосив президент США.

Він заявив про негайне припинення незаконної міграції та повернення мільйонів осіб, які перебувають у країні нелегально. Крім того, Трамп відновлює програму "Залишайтеся в Мексиці", яка передбачає, що мігранти очікуватимуть розгляду справ за межами США. А Мексиканська затока буде перейменована в американську.

Захист країни

Дональд Трамп пообіцяв зосередитися на захисті Америки: "Як головнокомандувач я захищатиму державу від іноземних загроз — робитиму це з таким запалом, як ніхто ніколи раніше".

Президент запевнив, що США завершать ті війни, які були розпочаті іншими країнами, і створять найпотужнішу армію у світі.

Трамп оголосив надзвичайний стан в енергетиці: "США будуть нацією виробників, і ми матимемо те, чого жодна інша нація ніколи не матиме — найбільшу кількість нафти та газу з усіх країн на землі", – заявив він.

Президент зазначив, що США планують збільшити видобуток нафти і стати лідером у сфері експорту енергоресурсів. Його президентство ознаменує початок нового періоду процвітання для країни: "Золота ера Америки починається сьогодні з цього дня. І надалі наша країна буде процвітати. Нам будуть заздрити всі нації та країни".

Інші заяви

Трамп заявив про намір повернути Панамський канал під контроль США, щоб запобігти передачі його Китаю. "США розширюватимуться. Наші пращури перетинали океани, пустелі, ми підкорювали величезні гори, ми підкорювали космос, ми розщеплювали атом. Немає нічого, що Америка не могла б зробити".

Також він сказав, що на Марс відправляться астронавти, а американський прапор буде встановлено на Червоній планеті.

Втім, у своїй інавгураційній промові Трамп не сказав жодного слова ні про Україну, ні про Росію. Лише заявив, що він буде тією людиною, яка встановить мир.

Також раніше "Телеграф" розповідав про те, як проходить інавгурація Трампа та де її дивитися.Уперше за 40 років американці змінили традиційну локацію проведення урочистостей.