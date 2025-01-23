Трамп закрив південний кордон для нелегальних мігрантів: що буде з тими, хто встиг потрапити в США

Відтепер нелегальні мігранти не можуть потрапити на територію США через південний кордон з Мексикою

Президент США Дональд Трамп 22 січня наказав повністю закрити південний кордон Сполучених Штатів для нелегальних мігрантів. Відтепер через цей кордон буде неможливо потрапити на територію США незаконним шляхом, а нелегальні мігранти, які вже перебувають у Сполучених Штатах на момент підписання указу, повинні бути депортовані.

Відповідний указ Трампа опубліковано на сайті Білого дому. Зазначається, що за часів адміністрації Джозефа Байдена низка південних штатів, зокрема Техас, вимагали від уряду федерального захисту від вторгнення мігрантів, проте Байден відмовився "захистити їх від мільйонів нелегальних іноземців, які в'їжджають до США".

"Президент має повноваження відповідно до Закону про імміграцію та громадянство запобігати фізичному в’їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів через південний кордон", – сказано у повідомленні.

Новий указ доручає Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту США вжити усіх заходів для того, щоб депортувати зі Сполучених Штатів нелегальних мігрантів, які перетнули південний кордон. Також указом обмежено доступ до положень імміграційного законодавства, які надають мігрантам дозвіл залишатися на території США, зокрема їм тепер заборонено подавати заявки на отримання притулку.

Як повідомлялося раніше, під час своєї інавгураційної промови Трамп наголосив на зовнішній та внутрішній політиці, соціальних питаннях та енергетичній незалежності країни. Президент заявив, що його адміністрація працюватиме на благо американського народу, ставлячи інтереси США на перше місце.

В перший свій день на посаді Трамп скасував деякі рішення адміністрації 46-го президента США Джозефа Байдена. Також він підписав низку указів щодо питань енергетики, національної безпеки, економіки, імміграційної політики та деяких інших сфер життя в США. До цього він свого часу анонсував, що підпише "рекордну кількість указів". Втім, за кілька днів після цього кількість указів, які планував підписати Трамп, несподівано "всохла" до 10.