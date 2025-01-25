Мексика отказалась принимать мигрантов из США: куда их отправили

Ранее власти страны говорили, что готовы сотрудничать с новой администрацией Вашингтона

Мексика отказала Дональду Трампу в приеме самолета с мигрантами, которых депортировали из США после закрытия границы. Официальные причины такого решения пока не озвучиваются.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники в США и Мексике. На фоне этого американские самолеты уже совершили три рейса в Гватемалу, вывезя из страны суммарно примерно 240 мигрантов.

На фоне этого МИД Мексики сообщил, что у страны "очень хорошие отношения" с США и тесное сотрудничество по вопросам миграции. При этом, в стране говорят, что с радостью примут на родину всех мексиканцев.

После прихода к власти Дональда Трампа, Вашингтон сообщил о возобновлении программы "Оставайтесь в Мексике", которая позволяла мигрантам попасть на территорию США только если они согласовали это с американскими официальными лицами.

Также Трамп в первый же день подписал указы о признании мексиканских наркокартелей террористическими организациями, пригрозил соседней стране введением пошлин и ввел войска на границу.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум стремится избежать эскалации в отношениях с соседом и выразила готовность работать над возвращением сограждан. Однако она также заявила о несогласии с политикой массовых депортаций, утверждая, что это затронет экономику обеих стран.

В то же время Пентагон сообщил, что поможет с перевозкой около пяти тысяч мигрантов, которые находятся в Техасе и Калифорнии. Пока известно, что три самолета, два военных и один коммерческий, прибыли в Гватемалу. На борту каждого из них находилось около 80 мигрантов.

Как сообщалось ранее, сразу после инаугурации Трамп подписал несколько указов, среди которых основная часть касалась депортации мигрантов.