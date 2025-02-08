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"У нього жахлива дружина": Трамп висловився про депортацію принца Гаррі

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп не має наміру виганяти принца Гаррі зі США Новина оновлена 08 лютого 2025, 22:36
Дональд Трамп не має наміру виганяти принца Гаррі зі США

Міграційний статус герцога є предметом судового розгляду

Президент США Дональд Трамп вирішив пожаліти принца Гаррі і не буде його депортувати на батьківщину. І причина цьому — Меган Маркл.

Про це Трамп розповів у коментарі виданню The New York Post. За його словами, Маркл "водить за ніс" герцога Сассекського і назвав його "побитим".

"Я не хочу цього робити (депортувати, — ред.). Я залишу його у спокої. У нього і так достатньо проблем з дружиною. Вона жахлива", — сказав президент США.

При цьому він похвалив старшого брата Гаррі, принца Вільяма, назвавши його "чудовим хлопцем".

Як відомо, у 2023 році світ побачила книга Гаррі під назвою "Запасний" (Spare), в якій він зізнається у тому, що пробував кокаїн, канабіс та психоделіки. При цьому згідно з американським законодавством візу не можуть отримати люди, які мали історію вживання наркотиків.

Тепер у Вашингтоні триває судовий розгляд, у якому Фонд "Спадщина" хоче добитися перегляду його імміграційного статусу. Фонд є однією з найвпливовіших консервативних організацій державної політики США і часто значно впливає на політику країни.

Варто зазначити, що Меган Маркл і Гаррі явно показували, що незадоволені Трампом. Герцогиня навіть одного разу публічно обізвала його "жінконенависником".

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Теги:
#Принц Гаррі #Дональд Трамп #Меган Маркл