"У него ужасная жена": Трамп высказался о депортации принца Гарри

Миграционный статус герцога является предметом судебного разбирательства

Президент США Дональд Трамп решил пожалеть принца Гарри и не будет депортировать его на родину. И причиной тому Меган Маркл.

Об этом Трамп рассказал в комментарии изданию The New York Post. По его словам, Маркл "водит за нос" герцога Сассекского и назвал его "избитым".

"Я не хочу этого делать (депортировать, — ред). Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна", — сказал президент США.

При этом он похвалил старшего брата Гарри, принца Уильяма, назвав его "замечательным молодым человеком".

Как известно, в 2023 году мир увидела книга Гарри под названием "Запасной" (Spare), в которой он признается в том, что пробовал кокаин, каннабис и психоделики. При этом согласно американскому законодательству визу не могут получить люди, у которых была история употребления наркотиков.

Теперь в Вашингтоне идет судебное разбирательство, в котором Фонд "Наследие" хочет добиться пересмотра его иммиграционного статуса. Фонд является одной из самых влиятельных консервативных организаций государственной политики США и часто оказывает значительное влияние на политику страны.

Стоит также отметить, что Меган Маркл и Гарри явно показывали, что недовольны Трампом. Герцогиня даже однажды публично обозвала его "женоненавистником".

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