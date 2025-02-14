Не долетів до Мюнхена. У літака держсекретаря США сталася неполадка у повітрі

Проблема виникла приблизно через 90 хвилин після того, як літак злетів

Літак ВПС США, на якому держсекретар Марко Рубіо та голова комітету із закордонних справ Сенату Джим Ріш летіли до Німеччини на Мюнхенську конференцію з безпеки, був змушений повернутися до Вашингтона через виявлення механічної проблеми.

"Сьогодні (13 лютого, — ред.) ввечері на шляху з Вашингтона до Мюнхена у літака, на якому летів міністр Рубіо, виникла механічна проблема. Літак розвернувся і повертається на об'єднану базу Ендрюс. Секретар має намір продовжити свою подорож до Німеччини та Близького Сходу на окремому літаку", — повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс, чиї слова цитує АР.

Як розповів виданню один з чиновників, проблема була пов'язана з лобовим склом кабіни C-32, переобладнаного Boeing 757. Вона виникла приблизно через 90 хвилин після того, як літак злетів з об’єднаної бази Ендрюс поблизу Вашингтона.

Попри те, що Рубіо планував полетіти іншим літаком, це може призвести до затримки запланованої зустрічі. Зранку у п'ятницю він має зустрітися з президентом України Зеленським, у розмові братиме участь віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Як повідомляв "Телеграф", під час цієї зустрічі Зеленський, Рубіо та Ді Венс планують обговорити посилення тиску США на Україну та Росію для початку переговорів. Після переговорів з Зеленським Ді Венс планує виступити з промовою.