Зеленський розповів, про що планує говорити з Трампом у Мюнхені

Президент назвав дві основні теми майбутньої розмови з американським лідером

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання корисних копалин на тимчасово окупованих територіях стане темою його майбутньої розмови з Дональдом Трампом. Під час зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом це питання не порушувалося.

Він зазначив, що розраховує обговорити його безпосередньо з американським лідером. За його словами, це важливо як для нього особисто, так і для всіх громадян України.

"Для мене тут важливі деталі – що буде з тими корисними копалинами, які є на тимчасово окупованих територіях. Ми сьогодні про це ще не говорили, але я думаю, що це буде частиною бесіди з президентом Трампом. Це дуже важливо і для мене як президента, і для кожного громадянина України", – заявив Зеленський на пресконференції з главою Мінфіну США.

Він також підтвердив, що Україна отримала перший проєкт угоди про стратегічне партнерство зі США, і уряд детально вивчає цей документ. Зеленський наголосив, що одним із ключових питань його майбутньої зустрічі з Трампом будуть гарантії безпеки для України.

"Гарантії безпеки я можу обговорювати виключно з президентом Трампом", – підкреслив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Путін запросив президента США Дональда Трампа до Москви. Наразі невідомо, що відбудеться цей візит та коли саме це може статися.