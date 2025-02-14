Не долетел до Мюнхена. У самолета госсекретаря США произошла неполадка в воздухе

Проблема возникла примерно через 90 минут после того, как самолет взлетел

Самолет ВВС США, на котором госсекретарь Марко Рубио и глава комитета по иностранным делам Сената Джим Риш летели в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, был вынужден вернуться в Вашингтон из-за обнаружения механической проблемы.

"Сегодня (13 февраля, — ред.) вечером на пути из Вашингтона в Мюнхен у самолета, на котором летел министр Рубио, возникла механическая проблема. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс. Самолет развернулся и возвращается на единую базу Эндрюс. Секретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и Ближний Восток на отдельном самолете", — сообщила представитель Госдепа Темми Брюс, чьи слова цитирует АР.

Как рассказал изданию один из чиновников, проблема была связана с лобовым стеклом кабины C-32, переоборудованной Boeing 757. Она возникла примерно через 90 минут после того, как самолет взлетел с объединенной базы Эндрюс вблизи Вашингтона.

Несмотря на то, что Рубио планировал полететь по другому самолету, это может привести к задержке запланированной встречи. Утром в пятницу он должен встретиться с президентом Украины Зеленским, в разговоре примет участие вице-президент США Джей Ди Венс.

Как сообщал Телеграф, во время этой встречи Зеленский, Рубио и Ди Венс планируют обсудить усиление давления США на Украину и Россию для начала переговоров. После переговоров с Зеленским Ди Вэнс планирует выступить с речью.