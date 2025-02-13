В США анонсували візити Келлога до Європи: коли спецпредставник Трампа приїде в Україну

Зокрема, Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки 16-18 лютого

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог планує відвідати Україну, Німеччину та Бельгію в період з 13 по 22 лютого. Келлог буде просувати ідею Дональда Трампа про так званий "мир через силу" та припинення війни.

Про це офіційно повідомив Державний департамент США. Окрім того, Келлог повинен просувати ціль Трампа з так званого "захисту інтересів національної безпеки" США.

Зокрема, Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки 16-18 лютого та відвідає з візитом штаб-квартири НАТО та Європейського союзу у Брюсселі. Там він проведе низку переговорів європейськими союзниками та партнерами США, які готові працювати разом з Вашингтоном над припиненням війни в Україні.

"В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни… Президент чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення. Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента", – сказано у повідомленні.

Зазначимо, що 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, а до цього він провів аналогічну розмову з Володимиром Путіним. У Білому Домі зазначили, що контакти Трампа з Путіним і Зеленським були "дуже позитивними" і що президент Росії, як і президент України, хоче миру. При цьому Трамп зробив низку неприйнятних заяв щодо України, зокрема сказав, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року, а також заявив, що членом НАТО вона не стане.

У відповідь на заяви американського президента міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу висунули Трампу спільну вимогу надати Україні дієві гарантії безпеки, а також забезпечити місце для Києва та Європи за переговорним столом.