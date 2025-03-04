Трамп пригрозив частині американців в'язницею за акції протесту: про кого мова

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо американські навчальні заклади дозволятимуть "незаконні протести", то їх будуть позбавляти федерального фінансування. Крім того, він пообіцяв, що студентів, які братимуть у них участь, або ув’язнюватимуть, або відраховуватимуть, а іноземних – депортують.

Про це він дописав у своїй соціальній мережі. На момент публікації матеріалу допис вже набрав понад 35 тисяч вподобань.

"Усе федеральне фінансування припиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, які дозволяють незаконні протести. Агітатори будуть ув’язнені/або назавжди відправлені назад до країни, з якої вони прибули. Американських студентів назавжди виключать або, залежно від злочину, заарештують", – дописав він.

Заява Трампа викликала реакцію й серед українських публічних осіб. Зокрема, український блогер та один із засновників "Демсокири" Антон Швець прокоментував ситуацію так:

"Окей, це дійсно швидко. Що там Перша Поправка і право на мирні збори, пацани?"

Перша поправка до Конституції США, про яку говорить блогер, набрала чинності 15 грудня 1791 року та була частиною Білля про права. Вона проголошує загальні свободи громадян Сполучених Штатів Америки і гарантує, в тому числі що Конгрес США не буде видавати закони, які будь-яким чином обмежують свободу слова.

Відомий український письменник Остап Українець дописав:

"Цитуючи Митця, "скорость ох***вающа". Якщо чесно, я вже навіть жартів про американську Конституцію не маю, щоб це турборежимно коментувати".

Політичний журналіст та публіцист Леонід Швець вважає, що ця заява може спровокувати серйозну реакцію серед американських громадян:

"А ось це вже може і підірвати ситуацію. Забули, а рудий і не чув про 1968 рік", – дописав він.

У 1968 році американські студенти по всій країні виходили на масштабні протести проти війни у В’єтнамі та расової несправедливості, тоді доходило й до захоплення університетів. Протести неодноразово закінчувалися жорстокими розгонами поліцією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні від Штатів. Це рішення набуло чинності вже з 4 березня.