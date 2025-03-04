Трампа висунуть на Нобелівську премію миру 2025 року: хто та чому

Раніше Трампа неодноразово номінували на Нобелівську премію миру, але жодного разу він не отримував цієї премії

Член Палати представників Сполучених Штатів Америки республіканець Даррелл Ісса заявив, що номінуватиме президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру у 2025. На його думку, більше ніхто не заслуговує на цю премію.

Про це пише видання The Hill, посилаючись на посаду Ісси в мережі Х. При цьому він не вказав причин, через які він висунув кандидатуру американського лідера.

"Сьогодні я номіную Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ніхто не заслуговує на це більше", — йдеться в повідомленні конгресмена.

Пізніше представник Даррелла Ісси вказав на мирні зусилля Трампа на Близькому Сході.

"Конгресмен Ісса нещодавно очолював делегацію (конгресу – Ред.) у чотири країни Близького Сходу – він побачив з перших вуст і від кількох глав держав, що дух миру та відхід від конфлікту є реальним та багатостороннім. З моменту свого обрання і після складання присяги президент Трамп надихав і просував справу миру — і робив це так, як ми не чули вже багато років", — сказав Джонатан Вілкокс, заступник голови апарату Ісси та директор з комунікацій.

Також він додав, що з моменту обрання та вступу на посаду "Трамп надихав і показував прагнення миру без війни".

Видання наголосило, що ця заява прозвучала саме в той момент, коли Трамп перезавантажив політику США з приводу війни в Україні, посиливши тиск на українського лідера Володимира Зеленського, водночас розморозивши стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Деякі оглядачі припускають, що Трамп наполягає на мирній угоді між Росією та Україною, частково тому, що може отримати ще один шанс на Нобелівську премію миру.

Раніше Трампа неодноразово номінували на Нобелівську премію миру, але жодного разу він не отримував омріяної премії. Наприклад, минулого року народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру у 2025 році. Він переконаний, що Трамп зробив значний внесок у світ у всьому світі й що він може зробити ще більше в майбутньому.

Нобелівська премія миру – що це

Це нагорода, яка щорічно присуджується Нобелівським комітетом в Осло фізичним особам і організаціям, які, на думку Комітету, зробили видатний внесок у справу зміцнення миру.

Нобелівська премія миру вручається із 1901 року.

При врученні премії відомі лише імена лауреатів. Усі інші номінанти та думки членів Нобелівського комітету тримаються в секреті протягом 50 років. Наприклад, станом на 2022 рік на офіційному сайті премії доступна інформація про інших номінантів до 1970 року включно.

Минулого року лауреатом Нобелівської премії миру за 2024 рік стала асоціація Nihon Hidankyo – Японська рада організацій жертв атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російських виконавців Монетку (Єлизавету Гирдимову) та Noize MC (Івана Алексєєва), яких оголосили "іноземними агентами" у РФ, висунули на Нобелівську премію миру 2025 року.

У 2023 році лауреатом Нобелівської премії миру стала Наргес Мохаммаді, відома в Ірані правозахисниця та журналістка. В Ірані Мохаммаді заарештовували 13 разів, її було засуджено загалом до 31 року в’язниці й, як і раніше, ув’язнено.

Того ж 2023 року один із лауреатів Нобелівської премії в галузі фізики Ференц Краус з Угорщини ухвалив рішення пожертвувати призові гроші на допомогу Україні.