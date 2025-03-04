Укр

Забыл о демократии? Трамп угрожает студентам тюрьмой и депортацией за протесты

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дональд Трамп Новость обновлена 04 марта 2025, 17:31
Дональд Трамп. Фото Коллаж "Телеграф"

Президент США Дональд Трамп заявил, что если американские учебные заведения будут разрешать "незаконные протесты", то их будут лишать федерального финансирования. Кроме того, он пообещал, что студентов, которые будут участвовать в них, либо будут арестовать, либо отчислять, а иностранных – депортируют.

Об этом он дописал в своей социальной сети. На момент публикации материала сообщение уже набрало более 35 тысяч предпочтений.

"Все федеральное финансирование прекратится для любого колледжа, школы или университета, разрешающих незаконные протесты. Агитаторы будут арестованы/или навсегда отправлены обратно в страну, из которой они прибыли. Американских студентов навсегда исключат или, в зависимости от преступления, арестуют", – дописал он.

Заявление Трампа вызвало реакцию и среди украинских публичных лиц. В частности, украинский блоггер и один из основателей "Демсокиры" Антон Швец прокомментировал ситуацию так:

"Окей, это действительно быстро. Что там Первая Поправка и право на мирное собрание, пацаны?"

Первая поправка к Конституции США, о которой говорит блоггер, вступила в силу 15 декабря 1791 года и была частью Билля о правах. Она провозглашает общие свободы граждан Соединенных Штатов Америки и гарантирует, в том числе, что Конгресс США не будет издавать законы, каким-либо образом ограничивающие свободу слова.

Известный украинский писатель Остап Украинец дописал:

"Цитируя Художника, "скорость ох***вающая". Если честно, я уже даже шуток об американской Конституции не имею, чтобы это турборежимно комментировать".

Политический журналист и публицист Леонид Швец считает, что это заявление может спровоцировать серьезную реакцию среди американских граждан:

"А вот это уже может и взорвать ситуацию. Забыли, а рыжий и не слышал о 1968 году", – дописал он.

В 1968 г. американские студенты по всей стране выходили на масштабные протесты против войны во Вьетнаме и расовой несправедливости, тогда доходило и до захвата университетов. Протесты неоднократно оканчивались жестокими разгонами полицией.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине от Штатов. Это решение вступило в силу уже с 4 марта.

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