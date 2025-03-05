Трамп выступит перед Конгрессом: что хотят услышать американцы и заботит ли их судьба Украины

Американцев больше всего заботит тема роста цен и инфляция

Президент США Дональд Трамп выступит перед Конгрессом с первой речью. В ней он намерен очертить свои приоритеты в работе на текущий год.

Само выступление должно начаться 5 марта в 4:00 по Киеву. Однако издание CBS уже обнародовало результаты опроса относительно того, что хотят услышать американцы от своего лидера и какие вопросы заботят их больше всего.

Как видно в результатах, больше всего простых американцев заботят вопросы инфляции и они бы хотели услышать от Трампа позицию по снижению цен. Также в пятерку наиболее важных для граждан США тем вошли функционирование медицинских программ, снижение налогов, планирование федерального бюджета и снижение государственных расходов. Тема "разрешения международных кризисов" в целом интересна 37% респондентов, что делает ее лишь девятой в списке приоритетов.

Вполне вероятно, что именно этим темам и будет посвящена большая часть внимания Трампа.

Весьма показателен в этом опросе пункт "снижение расходов бюджета", так как американцы в большинстве своем считают, что власти тратят недостаточно практически на все пункты, которые касаются их повседневной жизни — социальные и медицинские программы, образование, защита границ и расходы на оборону.

А вот что касается расходов на внешнюю помощь, то тут 52% американцев считают, что их надо снижать. За их повышение выступает лишь 16%, а 32% считают, что трогать их не стоит.

Отдельно был задан вопрос о том, что думают американцы о необходимости продолжать военную помощь Украине. И как показывает результаты, для нашей страны не все пока потеряно, но и особого оптимизма питать не стоит — 51% за, 49% против.

При этом за продолжение помощи в основном выступают сторонники демократов, в то время, как поддержку Украине высказывает лишь примерно каждый третий республиканец.

Как сообщалось ранее, 4 марта стало известно, что США приостановили поставки вооружения Украине, включая и передачу того оборудования, которое сейчас находится на территории европейских стран.

При этом вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что передача оружия может быть возобновлена, если будет подписана сделка по добыче минералов.