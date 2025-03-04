Трамп не виправдав очікування: що спостерігається на ринку американських акцій

Новини про мито підкосили американські компанії

Очікування американського бізнесу від зміни адміністрації Білого дому, схоже, не виправдалося. Про це свідчить суттєве падіння вартості акцій американських компаній.

Про це повідомляє Bloomberg. Зазначається, що напередодні виборів на Волл-стріт були високі очікування, а одразу після голосування індекс S&P 500 піднявся на 5%, що додало йому 2,8 трильйона доларів у вартості.

Однак зараз на ринку спостерігається зворотний тренд, а найбільші американські компанії падають у вартості на фоні загроз запровадження президентом США Дональдом Трампом мит проти найближчих торгових партнерів — Канади, Мексики та Європи.

На ранок вівторка індекс S&P 500 втратив ще 1,7%. Загалом він знизився на 6,4% порівняно з рекордом, встановленим після виборів, і, по суті, дійшов до показників, які спостерігалися у день виборів. Таким чином, американські акції втратили 3,6 трильйони доларів.

Великі інвестори рішуче демонструють, що не мають наміру йти на ризики, а компанії з малою капіталізацією зазнали серйозних втрат. Індекс Russell 2000 впав на 16% після швидкого зростання на 8% після дня голосування.

Корпорації-гіганти теж не залишилися осторонь. Наприклад, акції Nvidia Corp поставили рекорд вартості 6 січня, проте наразі вони опустилися на 25%. При цьому 8,7% було втрачено лише за цей понеділок. Tesla Ілона Маска практично подвоїла вартість перед виборами, але тепер вона втрачає 45%.

"Трейдери спочатку продають, а потім задають питання. Ринок переоцінений, і трейдери тепер усвідомлюють той факт, що будуть мита", — сказав старший менеджер Miramar Capital Макс Вассерман.

Видання зазначає, що непередбачуваність Трампа може будь-якої миті перевернути тренди, проте вже помітно, що цього року індекс S&P 500 відстає від китайських, європейських, канадських та мексиканських аналогів.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилися повідомлення, що підписання угоди щодо видобутку українських мінералів відбудеться ще до виступу Трампа у Конгресі 5 березня.