Венс назвав умову для відновлення постачання озброєння в Україну

Крім того, віце-президент США дивно прокоментував тиск на Україну

У вівторок, 4 березня, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що постачання озброєння та військової техніки в Україну, які призупинив Трамп, можуть відновитися.

Для цього Київ має сісти за стіл переговорів та підписати угоду щодо корисних копалин. Таку заяву віцепрезидент США зробив у бесіді із журналістами, пише CNN.

"Ми хочемо, щоб в українців була суверенна і незалежна країна. Ми вважаємо, що українські війська билися дуже хоробро, але ми знаходимося в такій точці, коли ні Європа, ні США, ні українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно. Тому важливо, щоб всі сіли за стіл переговорів. І президент намагається надіслати дуже чітке повідомлення: українці мають сісти за стіл переговорів та розпочати переговори з президентом Трампом щодо мінеральної угоди", — сказав Венс.

На запитання, чи вважає він, що угода щодо рідкісноземельних мінералів все ще можлива, американський політик відповів: "Я, звичайно, вірю. І я думаю, що президент, як і раніше, прихильний до угоди щодо мінералів. Я думаю, ми почули деякі позитивні речі, але поки що, звичайно, немає підписів від наших друзів в Україні".

Венс також звинуватив українців у небажанні "вести переговори сумлінно" і заявив, що з США обійшлися несправедливо, коли мова зайшла про допомогу Україні. "Це справді смішно і, чесно кажучи, образа американського народу, що європейці отримують вигіднішу угоду, ніж американський народ", — сказав він.

Крім того, представники преси запитали віцепрезидента США, чи планується введення додаткових санкцій проти Росії, щоб чинити тиск на обидві сторони та посадити їх за стіл переговорів, оскільки наразі тиск використовується лише щодо України.

"Насправді, я не думаю, що це правильно. У нас все ще є низка санкцій, які накладені на росіян. І ми дійсно вважаємо, що росіяни зазнають економічних труднощів через цей конфлікт", — сказав Венс.

Зупинку військової допомоги Україні офіційно прокоментував і речник палати представників США Майк Джонсон. Він назвав її тимчасовою паузою. Джонсон зазначив, що Київ і Вашингтон мають підписати угоду про мінерали, а Зеленський має "виправити те, що сталося минулого тижня".