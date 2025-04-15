Зламав кубок на очах у Трампа. Венс потрапив в курйоз на урочистій події в США (відео)

Кубок виготовлено з 24-каратного золота

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зламав кубок під час нагородження університетської команди штату Огайо з американського футболу. Курйозний момент потрапив на відео.

Як пише ABC News, Венс намагався підняти великий кубок, але не втримав його та впустив. Внаслідок цього трофей розвалився на дві частини.

Зазначається, що інцидент стався під час нагородження команди Buckeyes команди штату Огайо після її перемоги в північноамериканській студентській лізі NCAA з американського футболу. У плей-оф вони перемогли команду Університету Норт-Дам, штат Індіана. Серед запрошених гостей був президент США Дональд Трамп та Джей Ді Венс.

Однак під час спроби віцепрезидента Штатів взяти кубок і вручити його Buckeyes, трофей зламався на дві частини. Металева частина кубка виготовлена з 24-каратного золота, бронзи й неіржавної сталі. Венс вже пожартував з цього приводу у мережі.

"Я не хотів, щоб трофей дістався комусь іншому після мене, тому вирішив його розбити", – написав він у Х.

Також команда подарувала Трампу футболку з написом TRUMP 47 на спині, яка символізує те, що він 47-й президент США.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час свого візиту до Гренландії Венс розгнівав українців новою заявою та зовнішнім виглядом.