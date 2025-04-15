Сломал кубок на глазах Трампа. Вэнс попал в курьез на торжественное событие в США (видео)

Кубок изготовлен из 24-каратного золота

Вице-президент США Джей Ди Венс сломал кубок во время награждения университетской команды штата Огайо по американскому футболу. Курьезный момент попал на видео.

Как пишет ABC News, Венс пытался поднять большой кубок, но не удержал его и уронил. В результате трофей развалился на две части.

Отмечается, что инцидент произошел во время награждения команды Buckeyes штата Огайо после ее победы в североамериканской студенческой лиге NCAA по американскому футболу. В плей-офф они победили команду Университета Норт-Дам, штат Индиана. Среди приглашенных гостей были президент США Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс.

Однако при попытке вице-президента Штатов взять кубок и вручить его Buckeyes, трофей сломался на две части. Металлическая часть кубка изготовлена из 24-каратного золота, бронзы и нержавеющей стали. Вэнс уже пошутил по этому поводу в сети.

"Я не хотел, чтобы трофей достался кому-то другому после меня, поэтому решил его разбить", – написал он в Х.

Также команда подарила Трампу футболку с надписью TRUMP 47 на спине, которая символизирует то, что он 47 президент США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время своего визита в Гренландию Вэнс разгневал украинцев новым заявлением и внешним видом.