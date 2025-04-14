Трамп знову звинуватив Зеленського та Байдена у початку війни, а Росію просто покартав

Президент США опублікував нову заяву

Після ракетної атаки на Суми, внаслідок якої загинули 34 людини і понад 100 дістали поранення, президент США Дональд Трамп оприлюднив низку заяв, що викликали нову хвилю обурення. Він назвав удар по українському місту "помилкою" Росії та водночас поклав провину за початок повномасштабної війни на президента України Володимира Зеленського і свого попередника Джо Байдена.

Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, наголосивши, що війна є "війною Байдена, не моєю". Він заявив, що за його президентства війна була б неможливою, адже "Путін та інші поважали" США.

За його словами, саме Зеленський і Байден "жахливо" впоралися з тим, аби не допустити конфлікту, і пропустили чимало шансів, щоб зупинити агресію ще до її початку.

Глава Білого дому також заявив, що не має жодного стосунку до війни, однак зараз "працює над тим, щоб зупинити смерть і руйнування". Він вкотре повторив, що у разі його перемоги на виборах 2020 року повномасштабне вторгнення Росії в Україну ніколи б не відбулося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп звинуватив телеканал CBS і програму 60 Minutes у викривленні сюжетів про Україну та Гренландію, заявивши, що мовник повинен "заплатити велику ціну" за свої матеріали.