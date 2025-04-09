З Африки до оселі: як живе генета в неволі та що їй потрібно (фото, відео)

Генета — маловідома, але напрочуд адаптивна тварина. Вона легко пристосовується до життя поруч із людиною, має характер кішки, але натуру мисливця. "Телеграф" розкаже про особливості утримання, харчування та поведінку цієї екзотичної хижачки

Її можна сплутати з дикою кішкою, але вона — хижачка з Африки, родом із родини віверових. Генета — струнка, плямиста тварина, з довгим хвостом і грацією нічного мисливця. У природі ці тварини живуть у саванах, чагарниках і тропічних лісах.

Генета може стати домашнім улюбленцем. У країнах Африки їх тримають у домівках як мисливців на гризунів. Генети схожі на кішок за характером, а також "швидко впізнають свої імена і реагують на них". Про це йдеться на сайті, який пропонує купити цю екзотичну тварину. Ціна чимала — понад 76 тисяч гривень. Заявляється, що генети від цього власника — ручні.

Оголошення про продаж генети

В Україні генет можна побачити здебільшого у зоопарках. Для створення гарних умов в неволі тварина потребує спеціального вольєра, а також збалансованого харчування.

Генета в природі

Це може бути м’ясо, риба, котячий корм і фрукти. Генеті також потрібно давати вітаміни. В соцмережах генету часто називають "гібридом кота, пса та тхора". Вона вельми непогано влаштовується в оселі людини.

Основні характеристики:

Довжина тіла: 42–60 см

Хвіст: до 55 см

Вага: 1–3 кг

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні можна купити навіть кенгуру. Важливо не забувати, що ці тварини не характерні для України та вимагають особливих умов утримання.