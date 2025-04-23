Один з видів тропічних птахів, що полюбляє гніздитися в Україні, опинився у Червоній книзі (фото)

Цей перелітний вид мешкає в заплавах та очеретяних заростях, а його чисельність стрімко скорочується через знищення природних середовищ.

Коровайка бура (Plegadis falcinellus) — це особливий представник родини ібісових, який зустрічається на території України. Цей перелітний птах має природоохоронний статус вразливий, полювати на нього заборонено.

Коровайка бура прилітає в Україну навесні, у квітні, і відлітає восени, у серпні-вересні. В нашій країні налічується приблизно 1,5-2 тисячі гніздових пар, найбільші колонії розташовані в дельті Дунаю та на території Сиваша. Загалом у Європі чисельність цього виду становить близько 16-22 тисяч пар.

Зовнішній вигляд і особливості

Коровайка бура має довгий вигнутий дзьоб, який допомагає птаху добувати їжу у воді. Довжина тіла дорослого самця сягає близько 63 см, самки — трохи менша — близько 55 см. Розмах крил коливається від 90 до 101 см, а вага — від 530 до 768 грамів. У період шлюбного сезону пір’я набуває насиченого шоколадно-коричневого відтінку з металевим пурпуровим блиском, що робить птаха надзвичайно привабливим. Позашлюбне оперення темніше, з білими рисками.

Де живе і гніздиться

Цей птах віддає перевагу вологим місцинам — заплавам, очеретяним заростям, лукам, а також лісистим берегам. В Україні коровайка бура гніздиться переважно у дельтах річок Дністер і Дніпро, на лиманах Тилігульському, Кугурлуй, Картал, Китай, а також на островах Сиваш і Молочна. Вона будує гнізда на очереті або серед дерев і кущів, часто утворюючи колонії разом з іншими водоплавними птахами, наприклад, чаплями.

Харчування

У раціоні коровайки бурої переважають водяні комахи, дрібні безхребетні, мальки риб, пуголовки та дрібні земноводні. Птах активно шукає їжу на мілководді, використовуючи свій довгий дзьоб для вилову здобичі серед водної рослинності.

Загрози для виду та заходи охорони

Основними факторами, що загрожують існуванню коровайки бурої, є знищення природних місць проживання через інтенсивне використання земель і водних ресурсів, випалювання очерету, забудову прибережних територій, а також застосування хімічних речовин у сільському господарстві. Крім того, птахи потерпають від браконьєрства та турботи під час розмноження.

Коровайка бура внесена до Червоної книги України як вид, що потребує особливої охорони. Вона також перебуває під захистом міжнародних угод, таких як Бернська та Боннська конвенції, що підкреслює важливість збереження цього виду на глобальному рівні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найменший із бакланів опинився під загрозою зникнення в Україні. Цей птах є моногамним і гніздиться у великих колоніях, часто разом з іншими водоплавними птахами.