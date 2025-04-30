У США кенгуру переполошив водіїв та влаштував ДТП: звідки він там узявся (відео)

Тваринка відбулася переляком

Жителі південного штату Алабама (США) змогли на день відчути себе австралійцями. Алігаторів там і так вистачало, а тепер з’явився ще й єдиний на весь штат кенгуру. А щоби занурення в австралійську атмосферу сталося повноцінно, він встиг влаштувати ДТП на одній з автомагістралей.

Про це пише The New York Times. Інцидент стався 29 квітня на автомагістралі 85 між містами Оберн та Таксігі десь об 11:50 за місцевим часом.

Як виявилось, кенгуру звуть Шейла і вона після аварії відбулася легким переляком. До втечі вона проживала на ранчо, яким володіє місцевий фермер Патрік Старр. Чоловік створив у себе вдома невеликий зоопарк, аби привабити туристів.

Він зазначив, що ще близько 6 години ранку вольєр Шейли був закритий, але трохи пізніше його телефон почав розриватися від дзвінків. Якось тварина втекла і влаштувала переполох на одній автомагістралі. На щастя, пропажу вдалося швидко знайти та повернути додому. Однак бід вона все ж таки наробити встигла.

На кадрах з мережі видно момент аварії, ймовірно, місцеві жителі точно не очікували побачити кенгуру в "рідному домі" Алабама, через що втратили управління. Дивним чином обійшлося без постраждалих, а шкода виявилася незначною. Щодо Шейли, то вона швидше навіть не зрозуміла, що сталося. Наразі вона знаходиться у своєму вольєрі під наглядом господарів.

Як повідомлялося раніше, місто Нордельта в Аргентині захопили капібари. "Пухнаста навала" може і не заважала б місцевим жителям, якби гігантські гризуни не нападали на місцевих собак.